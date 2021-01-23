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Dünya genelinde Kovid-19 aşılama rakamlarında son durum ne? Türkiye en çok aşılama yapan 10 ülkeden biri
Türkiye birkaç günlük coronavirüs (Covid-19) aşılamasıyla, haftalardır aşı uygulayan çok sayıda ülkeyi geride bıraktı. En çok aşılama yapan ilk 10 ülke arasına girdi. Peki, Avrupa neden ve nasıl Türkiye’nin gerisinde kaldı? Dünya genelinde Kovid-19 aşılama rakamlarında son durum ne? İşte son durum…
Türkiye, aşılama programındaki hızla çok sayıda Avrupa ülkesini geride bıraktı. 1 hafta kadar kısa bir süre içerisinde, 1 milyondan fazla kişi aşılandı.
AVRUPA'DA SON DURUM NE?
İtalya'da ise teslimattaki gecikmeler nedeniyle aşılama programında aksamalar yaşanıyor.
Pfizer-BioNTech firmasının, aşı tedarikini geçici süre azaltma kararı alması tepkileri de beraberinde getirdi.
Diğer yandan Macaristan, Rusya'dan Covid-19 aşısı Sputnik V'yi alacağını açıklayan ilk Avrupa Birliği üyesi ülke oldu.
Macaristan anlaşma kapsamında Rusya'dan 2 milyon doz aşı alacak.
İngiltere'de ise aşılama halen istenilen hıza ulaşmış değil. Yüksek vaka sayıları, hastaneler üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.