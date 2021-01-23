ABD'nin Covid-19 tablosunda son durum ne? 23 Ocak 2021 ölüm ve vaka sayıları...

EN FAZLA VAKA CALIFORNİA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Ülkede vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 128 bini geçen vakayla ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 233 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 627 binden fazla vakayla Florida izliyor.