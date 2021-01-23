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ABD'nin Covid-19 tablosunda son durum ne? 23 Ocak 2021 ölüm ve vaka sayıları...

'de coronavirüs tedbirlerinin uygulanmaması nedeniyle tablo her geçen gün kötüleşiyor. Son gelen verilere göre; ABD'de yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 912 artarak 424 bin 230'a yükseldi. Peki, vaka ve ölüm sayısında dünyada ABD'yi hangi ülkeler seyrediyor? İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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ABD'nin Covid-19 tablosunda son durum ne? 23 Ocak 2021 ölüm ve vaka sayıları...

Kovid-19 verilerinin derlendiği "" internet sitesine göre, 'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 196 bin 333 artışla 25 milyon 394 bin 822'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 912 artarak 424 bin 230'a ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 222 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 295 milyon 543 bini geçti.

EN FAZLA VAKA CALIFORNİA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Ülkede vaka sayısı bakımından , 3 milyon 128 bini geçen vakayla ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 233 bini aşkın vakayla ve 1 milyon 627 binden fazla vakayla izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 42 bin 74 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 641 binden fazla vakayla ve 8 milyon 755 bini aşkın vakayla takip ediyor.

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