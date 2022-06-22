Dünya enerji kıskacında | Savaş sonrası küresel enerji krizi! Yeni konutlarda baca sorunu

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş küresel enerji krizini tetikledi. Avrupa birliği ülkelerinin yaptırım kararı almasıyla, Rusya doğalgazı keseceğini açıkladı. Almanya ise kömüre geri dönüş yaptı. Bu olayların yaşanması Türkiye'nin olası bir krizde nasıl bir yol izleyeceğini akıllara getirdi. Türkiye'de son yapılan konutlarda zorunluluk olmasına rağmen soba bacası kullanılmıyor. Uzmanlar enerji krizine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtiyor. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN