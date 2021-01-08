Dünden bugüne CHP'nin dini değerlere bakışı

CHP, Türk siyasi tarihinin, belki de en çok tartışılan partisi. CHP yaptıklarından daha çok yapamadıklarıyla anılan, siyaseten beklentileri karşılayamayan, ve politik etkisizliği ile tanınan bir parti haline dönüştü. Devleti kuran parti olması bir yana, Osmanlı-Türkiye geçişindeki en güçlü ideolojik yapı olarak Türkiye'de yer etmesi, CHP'yi her dönem baskı unsuru olarak milletin karşısına çıkardı. CHP'nin bu anlamda, İslamla ve dindarlarla ilişkisi, istisnai dönemler dışında hep sorunlu olmuştu. CHP'nin dinle ilişkisinin sorunlu olması, elbette tarihsel kodlarıyla örtüşüyordu. İşte başörtüsünü hedef alan ana muhalefet partisi CHP'nin dünden bugüne dini değerlere bakışı...

CHP, Türk siyasi tarihinin, belki de en çok tartışılan partisi. CHP yaptıklarından daha çok yapamadıklarıyla anılan, siyaseten beklentileri karşılayamayan, ve politik etkisizliği ile tanınan bir parti haline dönüştü. Devleti kuran parti olması bir yana, Osmanlı-Türkiye geçişindeki en güçlü ideolojik yapı olarak Türkiye'de yer etmesi, CHP'yi her dönem baskı unsuru olarak milletin karşısına çıkardı. CHP'nin bu anlamda, İslamla ve dindarlarla ilişkisi, istisnai dönemler dışında hep sorunlu olmuştu. CHP'nin dinle ilişkisinin sorunlu olması, elbette tarihsel kodlarıyla örtüşüyordu. İşte başörtüsünü hedef alan ana muhalefet partisi CHP'nin dünden bugüne dini değerlere bakışı...