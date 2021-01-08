08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dünden bugüne CHP'nin dini değerlere bakışı

Dünden bugüne CHP'nin dini değerlere bakışı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2021 13:08
Güncelleme:08.01.2021 14:43
CHP, Türk siyasi tarihinin, belki de en çok tartışılan partisi. CHP yaptıklarından daha çok yapamadıklarıyla anılan, siyaseten beklentileri karşılayamayan, ve politik etkisizliği ile tanınan bir parti haline dönüştü. Devleti kuran parti olması bir yana, Osmanlı-Türkiye geçişindeki en güçlü ideolojik yapı olarak Türkiye'de yer etmesi, CHP'yi her dönem baskı unsuru olarak milletin karşısına çıkardı. CHP'nin bu anlamda,  İslamla ve dindarlarla ilişkisi, istisnai dönemler dışında hep sorunlu olmuştu. CHP'nin dinle ilişkisinin sorunlu olması,  elbette tarihsel kodlarıyla örtüşüyordu. İşte başörtüsünü hedef alan ana muhalefet partisi CHP'nin dünden bugüne dini değerlere bakışı...

CHP, Türk siyasi tarihinin, belki de en çok tartışılan partisi. CHP yaptıklarından daha çok yapamadıklarıyla anılan, siyaseten beklentileri karşılayamayan, ve politik etkisizliği ile tanınan bir parti haline dönüştü. Devleti kuran parti olması bir yana, Osmanlı-Türkiye geçişindeki en güçlü ideolojik yapı olarak Türkiye'de yer etmesi, CHP'yi her dönem baskı unsuru olarak milletin karşısına çıkardı. CHP'nin bu anlamda, İslamla ve dindarlarla ilişkisi, istisnai dönemler dışında hep sorunlu olmuştu. CHP'nin dinle ilişkisinin sorunlu olması, elbette tarihsel kodlarıyla örtüşüyordu. İşte başörtüsünü hedef alan ana muhalefet partisi CHP'nin dünden bugüne dini değerlere bakışı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da trafik kilit!
İstanbul'da trafik kilit!
İşte terör örgütü DHKP-C'nin kanlı tarihi
İşte terör örgütü DHKP-C'nin kanlı tarihi
PKK'dan kirli plan! Türkiye ve Rusya...
PKK'dan kirli plan! Türkiye ve Rusya...
Başkan Erdoğan'dan başörtüsü açıklaması: Anayasal bir sorun yok
Başkan Erdoğan'dan başörtüsü açıklaması: Anayasal bir sorun yok
Başkan Erdoğan: Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz
Başkan Erdoğan: Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz
Başkan Erdoğan'dan Körfez ve Katar açıklaması:
Başkan Erdoğan'dan Körfez ve Katar açıklaması:
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli ve Asiltürk ziyaretlerine ilişkin açıklama: Devamı gelecek
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli ve Asiltürk ziyaretlerine ilişkin açıklama: Devamı gelecek
CHP'nin dini değerlere bakışı
CHP'nin dini değerlere bakışı
Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 aşı ve ilaç açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 aşı ve ilaç açıklaması
Başkan Erdoğan: İşin içinde teröristler var
Başkan Erdoğan: İşin içinde teröristler var
Öğrencilerle niye görüşeyim? Teröristler işin içinde!
"Öğrencilerle niye görüşeyim? Teröristler işin içinde!"
Başkan Erdoğan'dan 'ABD' çıkışı: Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği'
Başkan Erdoğan'dan 'ABD' çıkışı: Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği'
Daha Fazla Video Göster