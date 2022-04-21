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Dün Bursa Bugün İstanbul... Saldırıların ardında kim var? Ne amaçlanıyor? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalar

A Haber
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Giriş: 21.04.2022 16:21
Terör örgütü PKK'ya yönelik üst üste başlatılan operasyonların başarıyla sürmesi örgüt içinde büyük paniğe neden oldu. Teröristlerin korku ve paniği sonrası örgütün sözde üst düzey isimlerinden üst üste açıklamalar geldi. Örgütün Kandil'deki elebaşlarından Murat Karayılan'dan 'eylem' çağrısı geldi. Daha önce de Duran Kalkan, Türkiye'ye yönelik skandal tehditler savurmuştu. Dün Bursa'daki saldırı sonrası İstanbul'da TÜGVA ofisine EYP bırakıldı. Saldırıların arkasında ne var? Patlamalar arasında bağlantı var mı? Pençe – Kilit Harekatı’nın şifreleri neler? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Çok ucuzladılar artık. Mehmetçiğin karşısında çok ezildiler." dedi.
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