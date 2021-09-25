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Düğün öncesi kriz! İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli'yi kameralar önünde azarladı

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Giriş: 25.09.2021 14:20
Güncelleme:25.09.2021 14:21
Geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğünü için geri sayım başladı. Zincirlikuyu'da bir otelde düzenlenecek törenle dünyaevine girecek olan çift, Derya Tuna ile birlikte düğün hazırlıkları için alışverişe çıktı. Düğün için servet harcayan ikilinin arasında gergin anlar yaşandı. Şefkatli'nin bir hareketi İdo Tatlıses'i kızdırdı. O anlar kameralara yansıdı.
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