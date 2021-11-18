18 Kasım 2021, Perşembe
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "helalleşme" tepkisi: Özür dile! Kapıya kilit vur
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklaması Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da gündemindeydi. Kılıçdaroğlu'nu ağır topa tutan Aksakal, "Eğer bugünkü CHP yönetimi helalleşmek üzere alt alta sıraladığı 'haksızlıkların ve kötülüklerin' müsebbibi olarak gerçekten sorumlu olarak kendini görüyorsa, kapı kapı dolaşmasına gerek yok, toptan özür dileyip kapısına kilit vursun, daha anlamlı olur." ifadelerine yer verdi. İşte haberin tüm detayları...