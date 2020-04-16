DSÖ övdü yandaş TELE1 eleştirdi! Skandal diyaloglar |Video

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye'nin yeni tip koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi överken TELE1 ekranında 'Demokrasi Arenası' programından ise eleştirdiler. Türker Ertürk, Merdan Yanardağ ve Uğur Dündar'ın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşları mağdur eden eylemlerini savunmak istedikleri programda skandal cümleler kullandılar. Öyle ki başta ABD, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın koronavirüs mücadelesinde desteklerinden dolayı Türkiye'ye ettikleri teşekkürleri bile görmezden geldiler.