Dr. Doğu Perinçek, üç ismin vekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi: Bu karar son derece yerindedir

A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Perinçek, ‘’Yargı altın çağını yaşıyor, karar son derece yerindedir.’’ dedi.