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Döviz düştü şimdi sıra etiketlerde! Süt fiyatları düştü mü, gübreye indirim geldi mi?

A Haber
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Giriş: 23.12.2021 12:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi önlem paketinin ardından dolarda sert düşüşler yaşandı. Döviz kurundaki düşüş süt ve yem fiyatlarına da yansıyacak mı? Yanıtı merak edilen sorulardan biri de bu. Ayrıntıları A Haber ekiplerinden Hasan Özdemir, İbrahim Doğan Bursa ve Konya’dan aktardı.
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