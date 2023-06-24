24 Haziran 2023, Cumartesi
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Dosta güven düşmana korku! TCG Anadolu'nun eğitim görüntüleri nefes kesti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü Türkiye için Mavi Vatan'da dosta güven ve düşmana korku salmak üzere tasarlanan TCG Anadolu’nun eğitim görüntüleri paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından gözler önüne serilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından beğenilirken eğitim anları ise adeta nefes kesti.