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Dosta güven düşmana korku! TCG Anadolu'nun eğitim görüntüleri nefes kesti

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Giriş: 24.06.2023 18:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü Türkiye için Mavi Vatan'da dosta güven ve düşmana korku salmak üzere tasarlanan TCG Anadolu’nun eğitim görüntüleri paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından gözler önüne serilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından beğenilirken eğitim anları ise adeta nefes kesti.
TCG Anadolu’nun eğitim görüntüleri nefes kesti
TCG Anadolu'nun eğitim görüntüleri nefes kesti
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