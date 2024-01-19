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Donanmanın gurur günü! TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin Sida envantere girdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 16:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Yalova’da katıldığı törenle 3 savaş gemisi ve insansız deniz aracı Marlin Sida envantere girdi. Peki 4 yeni platform donanmaya neler katacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan stratejist Dr. Eray Güçlüer ile akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
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