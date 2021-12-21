21 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dolardaki düşüş fiyatlara ne zaman yansır? Dolarda düşüş sürer mi? Neyi gölgelemek istiyorlar?

Dolardaki düşüş fiyatlara ne zaman yansır? Dolarda düşüş sürer mi? Neyi gölgelemek istiyorlar?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.12.2021 12:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın piyasalara güven aşılayan açıklamalarından sonra dolarda düşüş trendi başladı ve 11 TL’ye kadar düştü. Piyasalarda olumlu hava sürerken vatandaşlar da dolar bozdurmak için döviz bürolarına akın etti. Peki dolar da düşüş sürer mi? Piyasa açıklamaları nasıl karşıladı? Dolardaki düşüş fiyatlara yansıyacak mı? Gündemin öne çıkan açıklamalarını Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ekonomist Nejat Özonay ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Tolga Dağlaroğlu değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dolardaki düşüş fiyatlara ne zaman yandır?
Dolardaki düşüş fiyatlara ne zaman yandır?
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısının ardından flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısının ardından flaş açıklamalar
Elinde döviz olanlar ne yapacak?
Elinde döviz olanlar ne yapacak?
Başkan Erdoğan’dan TÜSİAD’a tepki
Başkan Erdoğan’dan TÜSİAD’a tepki
Başkan Erdoğan 2022 yılı burs ve kredi zamlarını açıkladı
Başkan Erdoğan 2022 yılı burs ve kredi zamlarını açıkladı
TÜSİAD’ın vesayet özlemi mi?
TÜSİAD'ın vesayet özlemi mi?
Muhalefet faiz ittifakında birleşti!
Muhalefet faiz ittifakında birleşti!
Zehir-2 Operasyonu başladı!
Zehir-2 Operasyonu başladı!
’’Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde’’
''Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde''
PKK engelli çocukları dağa kaçırdı!
PKK engelli çocukları dağa kaçırdı!
Muharrem Sarıkaya istifa etti!
Muharrem Sarıkaya istifa etti!
AGİ için gözler bu zirvede!
AGİ için gözler bu zirvede!
Daha Fazla Video Göster