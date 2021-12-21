Dolardaki düşüş fiyatlara ne zaman yansır? Dolarda düşüş sürer mi? Neyi gölgelemek istiyorlar?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın piyasalara güven aşılayan açıklamalarından sonra dolarda düşüş trendi başladı ve 11 TL’ye kadar düştü. Piyasalarda olumlu hava sürerken vatandaşlar da dolar bozdurmak için döviz bürolarına akın etti. Peki dolar da düşüş sürer mi? Piyasa açıklamaları nasıl karşıladı? Dolardaki düşüş fiyatlara yansıyacak mı? Gündemin öne çıkan açıklamalarını Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ekonomist Nejat Özonay ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Tolga Dağlaroğlu değerlendirdi.

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