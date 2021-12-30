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Dolar neden tekrar yükselişe geçti? Gıda fiyatlarında düşüş için tarih verdi!

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Giriş: 30.12.2021 21:55
Güncelleme:30.12.2021 21:55
A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı. Prof. Dr. Göksel Aşan son günlerde döviz kurunda yaşanan artışa ve 20 Aralık gecesi yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aşan, yabancıları hamlelerinin Türkiye içindeki davranış bozukluğuna neden olduğunu ifade ederken, dövizde son günlerde yaşanan artışın nedenini de açıkladı. Aşan ayrıca gıda fiyatlarında düşüşün başlayacağı ayı da canlı yayında duyurdu. İşte A Haber'e özel açıklamalarının detayları...
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