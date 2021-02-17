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Doğu'daki STK'lardan PKK'ya tepki

A Haber
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Giriş: 17.02.2021 11:34
Güncelleme:17.02.2021 13:16
Doğu ile Güney Doğu'da sivil toplum kuruluşlarıyla aşiretler PKK'nın Gara katliamına tepki gösteriyor. Detayları Diyarbakır'da bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Diyarbakır Erdemliler Hareketi Başkanı Atilla Kaymaz "Muhalefet partisi lideri olduğunu düşündüğümüz liderler sıfattaki şahısların bugün PKK ağzıyla konuşup ülkemizin devlet başkanına yönelik suçlamalarını esefle kınıyoruz." dedi.

Doğu ile Güney Doğu'da sivil toplum kuruluşlarıyla aşiretler PKK'nın Gara katliamına tepki gösteriyor. Detayları Diyarbakır'da bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Diyarbakır Erdemliler Hareketi Başkanı Atilla Kaymaz "Muhalefet partisi lideri olduğunu düşündüğümüz liderler sıfattaki şahısların bugün PKK ağzıyla konuşup ülkemizin devlet başkanına yönelik suçlamalarını esefle kınıyoruz." dedi.

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