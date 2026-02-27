Vatandaştan Yarısı Bizden kampanyasındaki değişime tam not: A Haber mikrofon uzattı

Milyonlarca İstanbulluyu yakından ilgilendiren kentsel dönüşüm sürecinde tarihi bir adım daha atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu yeni genelgeyle, "Yarısı Bizden" kampanyasında riskli yapı ilanı için verilen süre 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı. Toplamda 1 milyon 875 bin lira finansman desteğinin sağlandığı ve prosedür kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefleyen proje, İstanbullular tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.