Protokolün bittiği samimiyetin başladığı yer: Çocukların gözünden Başkan Erdoğan

O, dünya liderliğinin ağır sorumluluklarını bir kenara bırakıp her fırsatta çocuklara koşuyor, minik ellerini tutuyor, gözlerinin içine bakıyor. Onların sadece lideri olmakla kalmıyor, "Tayyip Dedesi" olarak kalplerinde taht kuruyor. Başkan Erdoğan'ın çocuk sevgisi A Haber ekranlarında bir duygu seline dönüşüyor. İşte protokollerin bittiği, samimiyetin başladığı o anlar; Başkan Erdoğan ve minik dostlarının en içten hikayesi…