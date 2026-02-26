CANLI YAYIN
Yaşam Uludağ'da kar aralıklarla etkili
Yaşam Erzurum-Bingöl yolunda kar ve tipi
Spor Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor! Son 16 turunda dev rakipler
Gündem MİT ve Emniyet’ten DHKP-C operasyonu
Ekonomi Altın ve petrolde kritik saatler
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Protokolün bittiği samimiyetin başladığı yer: Çocukların gözünden Başkan Erdoğan

O, dünya liderliğinin ağır sorumluluklarını bir kenara bırakıp her fırsatta çocuklara koşuyor, minik ellerini tutuyor, gözlerinin içine bakıyor. Onların sadece lideri olmakla kalmıyor, "Tayyip Dedesi" olarak kalplerinde taht kuruyor. Başkan Erdoğan'ın çocuk sevgisi A Haber ekranlarında bir duygu seline dönüşüyor. İşte protokollerin bittiği, samimiyetin başladığı o anlar; Başkan Erdoğan ve minik dostlarının en içten hikayesi…

