İşgal altındaki Kudüs’te 100 bin kişi Mescid-i Aksa’da saf tuttu
CHP’li Belediye Başkanı Gencan’dan Bakan Kurum’a özel teşekkür: Size minnettarız
Beykoz'da dron destekli denetim: 241 bin TL ceza
Vatandaştan Yarısı Bizden'e tam not
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in acı günü
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tokat mutağının enfes lezzeti: Tokat tavası

Tokat mutfağının vazgeçilmez lezzeti Tokat tavası Ramazan'da da ilgi görüyor. Peki bu meşhur lezzet nasıl yapılıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu Aşçı Ayşe Zabun ile aktardı.

