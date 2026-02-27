CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
İslam toplumunun inşaasında nübüvvet etkisi
Özel Haber İslam toplumunun inşaasında nübüvvet etkisi
Taliban lideri öldürüldü mü? A Haber bölgeden aktarıyor
Özel Haber Taliban lideri öldürüldü mü? A Haber bölgeden aktarıyor
Pakistan-Afganistan savaşının sebebi ne?
Özel Haber Pakistan-Afganistan savaşının sebebi ne?
CHP'de ihraç depremi: Eleştirenler partiden atılıyor şaibeli isimler korunuyor
Özel Haber CHP'de ihraç depremi: Eleştirenler partiden atılıyor şaibeli isimler korunuyor
YOLUNDA GÜLLER ARKASINDA MİLLET
Story YOLUNDA GÜLLER ARKASINDA MİLLET
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Pakistan ve Afganistan hattında kirli oyun: Hedefte İran mı var?

Pakistan ve Afganistan arasındaki gerilim resmen sıcak çatışmaya dönüştü. Pakistan Savunma Bakanlığı'nın "Afganistan'la savaştayız" ilanıyla bölge adeta yangın yerine dönerken, A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, krizin perde arkasındaki küresel denklemi deşifre etti. Tercan, bu çatışmanın sadece iki ülke arasında kalmayacağını, ABD ve İsrail’in bölgedeki "İran’ı çevreleme" stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Gündemden Videolar

Gergin bekleyiş: ABD-İran masası dağılacak mı?
Gergin bekleyiş: ABD-İran masası dağılacak mı?
AK Gençlik'ten Başkan'a doğum günü sürprizi!
AK Gençlik'ten Başkan'a doğum günü sürprizi!
Narkotik polisinden zehir baronlarına darbe!
Narkotik polisinden zehir baronlarına darbe!
Afganistan-Pakistan sınırı neden karıştı?
Afganistan-Pakistan sınırı neden karıştı?
Çatışmadan son detaylar A Haber'de!
Çatışmadan son detaylar A Haber'de!
KUR'AN'A GEÇİŞİNİ GÖZYAŞLARIYLA MÜJDELEDİ
KUR'AN'A GEÇİŞİNİ GÖZYAŞLARIYLA MÜJDELEDİ
Milyoner'e damga vuran anlar: Jokerini kullanmadığına pişman oldu
Milyoner'e damga vuran anlar: Jokerini kullanmadığına pişman oldu