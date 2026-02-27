Pakistan ve Afganistan hattında kirli oyun: Hedefte İran mı var?

Pakistan ve Afganistan arasındaki gerilim resmen sıcak çatışmaya dönüştü. Pakistan Savunma Bakanlığı'nın "Afganistan'la savaştayız" ilanıyla bölge adeta yangın yerine dönerken, A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, krizin perde arkasındaki küresel denklemi deşifre etti. Tercan, bu çatışmanın sadece iki ülke arasında kalmayacağını, ABD ve İsrail’in bölgedeki "İran’ı çevreleme" stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı.