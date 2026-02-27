Elazığ’da kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Olay, dün Ağın ilçesine bağlı Yedibağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ömer Köksal (85), evden çıkarak geri dönmedi. Yaşlı adamı bulamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası harekete geçen ekipler, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. AFAD, UMKE ve jandarmadan oluşan 85 kişilik ekip, 4 kilometrelik alanı taradı. Yapılan çalışmalar neticesinde, kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni evine 2 kilometre uzaklıkta bulunan bahçelik bir alanda bulundu. Köksal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.