Gündem İsrail ve Hindistan yapımı dronlarla taciz!
Ekonomi Altın ve petrolde rekor seviyeler kapıda mı?
Yaşam El freni boşalan minibüs ana yola indi, facia son anda önledi
Yaşam Şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi
Yaşam Bafra’da otomobil cami bahçesine uçtu
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Elazığ’da kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Olay, dün Ağın ilçesine bağlı Yedibağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ömer Köksal (85), evden çıkarak geri dönmedi. Yaşlı adamı bulamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası harekete geçen ekipler, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. AFAD, UMKE ve jandarmadan oluşan 85 kişilik ekip, 4 kilometrelik alanı taradı. Yapılan çalışmalar neticesinde, kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni evine 2 kilometre uzaklıkta bulunan bahçelik bir alanda bulundu. Köksal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

