Beykoz'da dron destekli denetim: 241 bin TL ceza

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Tem Kuzey-Güney Katılım ve Atatürk Caddesi üzerinde dron destekli Yasak Park, Yaya Geçidi İhlali ve Kaynak Yapan Araçlarla ilgili denetim çalışmaları yapıldı. Denetimlerde ihlal yaptığı tespit edilen 60 araca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 14 adet 54/1-A "Kendisini takip eden sürücünün geçmeye başladığı sırada geçişini beklemeden önünde giden aracı geçmeye çalışmak", 13 adet 61/1-C "Yasak park" ve 33 adet 74/B "Yaya geçidi ihlali" maddelerinden toplamda 241 bin 119 TL cezai işlem uygulandı.