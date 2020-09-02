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Doğu Akdeniz’de gerilimi artıracak adım | Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu Meis'e gidiyor

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Giriş: 02.09.2020 19:16
Güncelleme:02.09.2020 19:24
Son dakika haberi… Yunanistan ile Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi iyice zirveye tırmanıyor. Tam da “Atina’dan gerilimi düşürecek bir adım gelecek mi?” derken, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu Meis Adası’nı ziyaret edeceği duyuruldu. Bölgede yaşananlara dair son detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.



Doğu Akdeniz’de gerilimi artıracak adım
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