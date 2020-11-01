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Doğanlar Apartmanı'nda çalışmalar devam ediyor! İşte İzmir'de son durum

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Giriş: 01.11.2020 09:32
Güncelleme:01.11.2020 09:39
İzmir'de depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde yapıldığı binalardan biri de Doğanlar Apartmanı oldu. Doğanlar Apartmanı'ndan dün 1 anne ve 3 çocuğu çıkarılmıştı. Gündüz saatleriyle çalışmalar binanın diğer tarafına doğru başlatıldı. 8 katlı bina dinleme cihazlarıyla her kata girilmeye başlandı. Kafe açılmak için beton blokların kesildiği iddia edilen Doğanlar Apartmanı'ndaki son durumu A Haber Muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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