Doğal gaz ve petrol aramalarının kilit anları! Berat Albayrak'ın başlattığı çalışmalar Türkiye'nin gücüne güç kattı

Türkiye'de doğal gaz ve petrol aramalarına yönelik tarihi bir gün... Başkan Erdoğan Zonguldak'ta yapacağı açılış töreninde Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir müjdeyi açıklayacak. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde başlatılan çalışmalarla günümüze kadar gelen sondaj çalışmaları her geçen gün meyvelerini vermeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu. Ardından rezervin 405 milyar metreküp olduğu duyuruldu. İşte Türkiye'nin doğal gaz ve petrol aramaları konusunda yaşadığı değişimin kilit anları...