Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervini Fatih sondaj gemisinin arama faaliyetleri sırasında Karadeniz'de keşfetti. Sakarya gaz sahasındaki keşif alanında yer alan Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz tespit edildi. Doğal gaz keşfiyle eksen nasıl değişecek? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Kemal İnat A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.