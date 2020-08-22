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Doğal gaz keşfiyle eksen nasıl değişecek?
Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervini Fatih sondaj gemisinin arama faaliyetleri sırasında Karadeniz'de keşfetti. Sakarya gaz sahasındaki keşif alanında yer alan Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz tespit edildi. Doğal gaz keşfiyle eksen nasıl değişecek? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Kemal İnat A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.