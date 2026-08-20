DMM'den "gaziler Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadı" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündeme gelen “Ankara Güvenpark'ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı” iddiasına ilişkin açıklama yaptı. DMM, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, Ankara Bilkent'te bulunan Gazi Uyum Evi'nin tüm gazilerin kullanımına açık olduğu belirtildi. Tesise erişimdeki tek kısıtlamanın ise gazi unvanı taşımayan kişilerin girişine yönelik mevzuat gereği uygulanan güvenlik protokolleri olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, 'Ankara Güvenpark'ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Ankara Bilkent'te bulunan Gazi Uyum Evi, tüm gazilerimizin kullanımına amasız ve fakatsız açıktır. Tesis, gazilerimizin rehabilitasyonu ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmektedir. Söz konusu tesise erişimle ilgili tek kısıtlama, gazi unvanı taşımayan kişilerin girişine yönelik mevzuat gereği uygulanan güvenlik protokolleridir. Kamuoyunu yanıltmak ve gazilerimiz üzerinden algı operasyonu yürütmek amacıyla dolaşıma sokulan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."