Kim Milyoner Olmak İster'de soruyu görünce hızlı davrandı! Verdiği cevap pişman etti

ATV’nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, 04 Ekim 2026 Pazar akşamında yayınlanan yeni bölümüyle dikkat çeken anlara sahne oldu. Yarışmacı koltuğuna oturan Serra Sinem Demiral, karşısına çıkan soruya verdiği hızlı yanıtın yanlış olduğunu fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Genç yarışmacı o anlarda “Heyecanıma yenik düştüm.” derken, yarışmadan 5 bin TL ile ayrıldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar...