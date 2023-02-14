14 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Diyarbakırlı depremzededen HDP'li Garo Paylan'a veryansın: "Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın"

Diyarbakırlı depremzededen HDP'li Garo Paylan'a veryansın: "Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2023 17:37
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, depremzedeler acıları üzerinden siyaset devşiren HDP'li Garo Paylan'a tepki gösterdi. Diyarbakırlı depremzede, "Garo Paylan gelmiş burada resim çekiyor, vatandaşla konuşmuyor. Bir de Diyarbakır milletvekili olacaksın. Sen Diyarbakır’ın çöpü olamazsın" ifadelerini kullandı. Devletin ilk andan itibaren yanlarında olduğunu vurgulayan vatandaş, "Devlet bize bakıyor, ekmek veriyor su veriyor, her şeyi veriyor. Siz kimsiniz buraya geldiniz." dedi.
Depremzededen HDP’li Garo Paylan’a veryansın
Depremzededen HDP'li Garo Paylan'a veryansın
A HABER FAY KIRIĞININ İZİNİ SÜRDÜ
A HABER FAY KIRIĞININ İZİNİ SÜRDÜ
Kırgızistan’dan otağ çadır desteği!
Kırgızistan'dan otağ çadır desteği!
İşte tam teşekküllü sahra hastaneleri
İşte tam teşekküllü sahra hastaneleri
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
Enkaz başında güvenlik nöbeti!
Enkaz başında güvenlik nöbeti!
Deniz Baykal’a veda...
Deniz Baykal'a veda...
İhbar canlı yayında geldi! İşte o anlar
İhbar canlı yayında geldi! İşte o anlar
13 katlı rezidans nasıl yıkıldı?
13 katlı rezidans nasıl yıkıldı?
Müteahhit ’depremzede’ olarak saklanmış
Müteahhit 'depremzede' olarak saklanmış
Bakanlıktan Josef de Souza iddialarına yanıt
Bakanlıktan Josef de Souza iddialarına yanıt
Melisa Ülkü’den duygulandıran sözler
Melisa Ülkü'den duygulandıran sözler
Daha Fazla Video Göster