Diyarbakırlı depremzededen HDP'li Garo Paylan'a veryansın: "Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, depremzedeler acıları üzerinden siyaset devşiren HDP'li Garo Paylan'a tepki gösterdi. Diyarbakırlı depremzede, "Garo Paylan gelmiş burada resim çekiyor, vatandaşla konuşmuyor. Bir de Diyarbakır milletvekili olacaksın. Sen Diyarbakır’ın çöpü olamazsın" ifadelerini kullandı. Devletin ilk andan itibaren yanlarında olduğunu vurgulayan vatandaş, "Devlet bize bakıyor, ekmek veriyor su veriyor, her şeyi veriyor. Siz kimsiniz buraya geldiniz." dedi.