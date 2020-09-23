Diyarbakır'daki bir evlat nöbeti daha sona erdi! A Haber muhabiri canlı yayına detayları aktardı

Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Diyarbakır'daki evlat nöbetinde bir aile daha evladına kavuştu. Terör örgütü tarafında kaçırıldığı iddia edilen Fahrettin Akkuş'un oğlu güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle teslim olanların sayısı 17'ye yükseldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı. Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acılı aileye aradığını ve oğullarının teslim olduğunu söyledi.

Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Diyarbakır'daki evlat nöbetinde bir aile daha evladına kavuştu.

Terör örgütü tarafında kaçırıldığı iddia edilen Fahrettin Akkuş'un oğlu güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle teslim olanların sayısı 17'ye yükseldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.

Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acılı aileye aradığını ve oğullarının teslim olduğunu söyledi.