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Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 25.05.2024 09:04
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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