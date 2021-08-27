28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Diyarbakır'da terör operasyonu! Turuncu kategoride aranan Lilit Amed kod adlı terörist Hatun Dağtaş köy evinde yakalandı
Son dakika haberi... PKK/KCK terör örgütünde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Turuncu Kategorideki Lilit Amed kod adlı Hatun Dağtaş, Diyarbakır Emniyetinin çalışması ile yakalandı. Teröristin, 26.07.2011 tarihinde Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü/Motosikletli Timler Amirliği Hizmet Binasına el bombası atılması olayını planlayan örgüt mensuplarından olduğu, ayrıca Diyarbakır kırsal alanında gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu tespit edildi.