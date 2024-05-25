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Diyarbakır'da PKK'ya "Bozdoğan" darbesi! Gri kategoride aranan Sofi kod isimli terörist Mehmet Yıldırım öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.05.2024 08:09
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Lice'de düzenlenen "Bozdoğan-40" operasyonu kapsamında gri kategoride aranan Sofi kod isimli terörist Mehmet Yıldırım'ın öldürüldüğünü duyurdu. Yıldırım'ın 6 eylemin faili olduğu tespit edildi.
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