15 Nisan 2022, Cuma
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Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu! 105 kişi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberi... Diyarbakır'da başlatılan PKK/KCK operasyonunda 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Detayları A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.