Diyarbakır'da maket uçaklarla terör saldırısı!

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketiyle saldırı girişiminde bulunulduğunu, maket uçağın düşürüldüğünü, herhangi bir zayiatın mevcut olmadığını açıklandı. Peki terör saldırısı için neden Diyarbakır seçildi? PKK neden maket uçaklarla saldırdı? Uçaklar nasıl imha edildi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber ekranlarında açıkladı...