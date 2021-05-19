19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Diyarbakır'da maket uçaklarla terör saldırısı!

Diyarbakır'da maket uçaklarla terör saldırısı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2021 02:01
Güncelleme:19.05.2021 02:07
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketiyle saldırı girişiminde bulunulduğunu, maket uçağın düşürüldüğünü, herhangi bir zayiatın mevcut olmadığını açıklandı. Peki terör saldırısı için neden Diyarbakır seçildi? PKK neden maket uçaklarla saldırdı? Uçaklar nasıl imha edildi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber ekranlarında açıkladı...
Diyarbakır'da maket uçaklarla terör saldırısı!
Diyarbakır'da maket uçaklarla terör saldırısı!
Diyarbakır'da terör saldırısı! A Haber olay yerinde
Diyarbakır'da terör saldırısı! A Haber olay yerinde
Gizli ittifaktan bakanlığa giden yol! HDP...
"Gizli ittifak"tan bakanlığa giden yol! HDP...
Akşener'in 'Netanyahu' benzetmesine siyasilerde tepki
Akşener'in 'Netanyahu' benzetmesine siyasilerde tepki
Akşener'in çirkin benzetme!
Akşener'in çirkin benzetme!
Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye bakanlık sessizliği
Kılıçdaroğlu'nun "HDP'ye bakanlık" sessizliği
THY'den bir ilk! Milyonlarca kişinin adı uçağa yazacak
THY'den bir ilk! Milyonlarca kişinin adı uçağa yazacak
Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist öldürüldü
Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist öldürüldü
Genelkurmay Başkanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Sağlık Bakanı Koca vaka sayılarındaki güzel haberi duyurdu
Sağlık Bakanı Koca vaka sayılarındaki güzel haberi duyurdu
40 yaş üzeri öğretmenlere aşı müjdesi
40 yaş üzeri öğretmenlere aşı müjdesi
Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi
Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi
Daha Fazla Video Göster