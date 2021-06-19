Diyarbakır'da AK Parti binasına molotoflu saldırı! İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın saldırıya ilişkin A Haber'e konuştu

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde AK Parti Hani ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında yapılan geniş çaplı operasyon sonucunda olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alındı. AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın saldırıya ilişkin A Haber'e konuştu. İşte detaylar...