19 Haziran 2021, Cumartesi
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Diyarbakır'da AK Parti binasına molotoflu saldırı! İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın saldırıya ilişkin A Haber'e konuştu
Diyarbakır’ın Hani ilçesinde AK Parti Hani ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında yapılan geniş çaplı operasyon sonucunda olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alındı. AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın saldırıya ilişkin A Haber'e konuştu. İşte detaylar...