19 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Diyarbakır'da AK Parti binasına molotoflu saldırı! İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın saldırıya ilişkin A Haber'e konuştu

Diyarbakır'da AK Parti binasına molotoflu saldırı! İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın saldırıya ilişkin A Haber'e konuştu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2021 00:20
Diyarbakır’ın Hani ilçesinde AK Parti Hani ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında yapılan geniş çaplı operasyon sonucunda olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alındı. AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın saldırıya ilişkin A Haber'e konuştu. İşte detaylar...
Diyarbakır'da AK Parti binasına molotoflu saldırı! İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın saldırıya ilişkin A Haber'e konuştu
Diyarbakır'da AK Parti binasına molotoflu saldırı! İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın saldırıya ilişkin A Haber'e konuştu
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'e tepki
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'e tepki
CHP'li Özel başörtülü tercümana vampir dedi
CHP'li Özel başörtülü tercümana "vampir" dedi
AK Parti binasına saldırıda flaş gelişme: 2 gözaltı
AK Parti binasına saldırıda flaş gelişme: 2 gözaltı
AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı
AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı
Başkan Erdoğan görüntüleri paylaştı
Başkan Erdoğan görüntüleri paylaştı
Başkan Erdoğan: Tam isabet vurduk
Başkan Erdoğan: Tam isabet vurduk
PKK'nın kritik ismi yakalandı
PKK'nın kritik ismi yakalandı
Karamollaoğlu'ndan bomba itiraf
Karamollaoğlu'ndan bomba itiraf
Bakan Koca 'geri sayım başladı' diyerek duyurdu
Bakan Koca 'geri sayım başladı' diyerek duyurdu
Güzel haberi Bakan Koca duyurdu
Güzel haberi Bakan Koca duyurdu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster