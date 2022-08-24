Diyarbakır’da 2 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi! PKK’nın finans kaynağına darbe vuruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucu operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelemiz hız kesmiyor. Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kom Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonunda toplam 1 ton 929 kg toz ve kubar esrar ele geçirildi. kahraman jandarmamıza tebrikler" açıklaması yaptı.

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