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Diyarbakır’da 2 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi! PKK’nın finans kaynağına darbe vuruldu

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Giriş: 24.08.2022 10:15
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucu operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelemiz hız kesmiyor. Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kom Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonunda toplam 1 ton 929 kg toz ve kubar esrar ele geçirildi. kahraman jandarmamıza tebrikler" açıklaması yaptı.
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