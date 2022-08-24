24 Ağustos 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Diyarbakır’da 2 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi! PKK’nın finans kaynağına darbe vuruldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucu operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelemiz hız kesmiyor. Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kom Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonunda toplam 1 ton 929 kg toz ve kubar esrar ele geçirildi. kahraman jandarmamıza tebrikler" açıklaması yaptı.