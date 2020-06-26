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Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında HDP eski belediye başkanları da var! | Video

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Giriş: 26.06.2020 13:33
Güncelleme:26.06.2020 14:02
Diyarbakır merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Aralarında HDP'nin meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'nin meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.

64 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Demokratik Toplum Kogresi (DTK) adıyla düzenlenen toplantılara katılan ve terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 64 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.

DİYARBAKIR MERKEZLİ 7 İLDE OPERASYON
Diyarbakır merkezli 7 ilde çok sayıda adreste arama yapan ekipler, aralarında HDP'li meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 şüpheliyi gözaltına aldı. DTK binaları mühürlenip, tabelaları indirilirken, operasyonun devam ettiği belirtildi.

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