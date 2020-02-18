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18.02.2020

Diyarbakır evlat nöbetinde 8. buluşma! 6 yıllık hasret bitti | Video

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Melik Aslan'ın 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Volkan (20), Irak'taki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Volkan, Diyarbakır'a getirilerek, ailesiyle buluştu.

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