26 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
26.12.2019

Diyarbakır annesinin zaferi! Kızını PKK'nın elinden aldı

Diyarbakır'da 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için oturma eylemine katılan anne Hüsniye Kaya, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Anne Hüsniye Kaya, "Sevinçten az kaldı kalbim duracaktı. Hem ağladım hem çok sevindim, çok mutluyum. Çocukları dağda olan tüm annelerin gelip oturma eylemine katılmasını istiyorum. Korkmasınlar, gelsinler. Devletimiz güçlüdür" dedi. Baba Hüseyin Kaya ise "Annelerin eylemi boş değil. Eşim gitmeseydi, kızım gelmezdi" açıklamasını yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bir annenin zaferi! Kızını PKK'nın elinden aldı
Bir annenin zaferi! Kızını PKK'nın elinden aldı
İşte Bank Asya'ya yatırılan para miktarı...
İşte Bank Asya'ya yatırılan para miktarı...
Van Gölü'nde göçmen faciası!
Van Gölü'nde göçmen faciası!
CHP'deki çete kim?
CHP'deki çete kim?
Diyarbakır'da nöbet tutan bir anne daha evladına kavuştu!
Diyarbakır'da nöbet tutan bir anne daha evladına kavuştu!
CHP'nin yapısı nasıl değişti?
CHP'nin yapısı nasıl değişti?
200 bin insan Türkiye sınırında...
200 bin insan Türkiye sınırında...
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde tepki çeken mülakat soruları
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde tepki çeken mülakat soruları
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de kritik üs hamlesi
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de kritik üs hamlesi
İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon
Orman yangınlarıyla ilgili Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama
Orman yangınlarıyla ilgili Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama
Herkes sustu! A Haber gerçekleri anlattı
Herkes sustu! A Haber gerçekleri anlattı
Daha Fazla Video Göster