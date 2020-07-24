Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş minbere neden kılıçla çıktığını A Haber'e anlattı

Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza çok sayıda devlet adamı, siyasetçi ve bürokrat katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, namaz sonrası A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Erbaş, minbere neden kılıçla çıktığını sorusuna yanıt verdi. Öte yandan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Eski Başbakan Tansu Çiller'de açıklamalarda bulundu.

Ayasofya Camii vuslat günü önemli isimleri ağırladı. Birçok devlet adamı, siyasetçi ve bürokrat ilk cuma namazında saf tutttu.

Ayasofya'da cuma namazını, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş kıldırdı.

Erbaş, 86 yıl sonra kılınan ilk namaz sonrası A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Erbaş, minbere neden kılıçla çıktığı sorusuna yanıt verdi.

"Büyüklerimizin duaları gerçek oldu. Rabbim hayırlara vesile eylesin." diyen Erbaş, minbere neden kılıçla çıktığı sorusuna ise "Bu Ayasfoya'da minbere çıkmanın bir şartıdır. 1934 yılına kadar hep öyle minbere çıkılmıştır bu bir gelenektir bundan sonra da devam edecek inşallah" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'daki isimlerden biri de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ydi.

Destici, Ayasofya'nın ibadete açılmasına yurt dışından gelen eleştirileri dikkate almamak gerektiğini söyledi.

Kkatılımcılar arasında Eski Başbakan Tansu Çiller'de vardı. Çiller, "Bu çok büyük bir dirayet ve cesaret isteyen bir şeydir. Dolasıyla bunu başaran bütün arkadaşlarımızı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün buna emeği geçenleri ayrı ayrı kutluyorum." dedi.