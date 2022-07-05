05 Temmuz 2022, Salı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Arafat için hazırlıklarımız tamamlandı
Mekke’de hac bilgilendirme basın toplantısında açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Arafat için hazırlıklarımız tamamlandı. İçinde klima ve halı bulunan çadırlarımız kuruldu. Sahra hastanesi de kurulacak. Arafat’a çıkamayacak olan vatandaşlarımızın vakfesini yapmak için gereken tüm imkanları kullandık.” dedi.