Mekke’de hac bilgilendirme basın toplantısında açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Arafat için hazırlıklarımız tamamlandı. İçinde klima ve halı bulunan çadırlarımız kuruldu. Sahra hastanesi de kurulacak. Arafat’a çıkamayacak olan vatandaşlarımızın vakfesini yapmak için gereken tüm imkanları kullandık.” dedi.

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