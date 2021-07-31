Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyadaki provokasyon iddialarına A Haber'de yanıt verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, bölgede süren yangınlarda son duruma ilişkin bilgi verirken, ihtyaç sahiplerine ise toplamda 30 milyon TL'lik destek verileceğini açıkladı. Çavuşoğlu, ödemelerin yarın(31 Temmuz 2021) itibariyle başlayacağını söyledi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, yangınlara ilişkin şüphelilerin olduğunu ve 3 kişinin ise gözaltına alındığını belirtti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Gerçek bir devlet adamı olsaydı, bizi dinlerdi, tavsiyelerde bulunurdu. İyi niyetli olmadığı açık. Ucuz siyaset yapmak yerine devlet adamı gibi davranmasını beklerdik." dedi. Çavuşoğlu, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kendisine tepki gösterildiği iddialarıyla ilgili de flaş açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un gündeme dair sorularını canlı yayında yanıtladı.

Manavgat'ta çıkan orman yangınlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunurken, kendisinin sosyal medyada bölge sakinleri tarafından prototesto edildiği iddialarına ilişkin net konuştu. İşte Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

27 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede bazen poyraz bazen de meltem etkili oluyor. Bundan dolayı yangının yönü değişiyor. Manavgat'ın belli bölgelerinde özellikle kuzey kısmında yangın devam ediyor. Akseki'de devam ediyor. Gündoğmuş'ta yangın devam ediyor. Gazipaşa'daki ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Gündoğmuş'ta başlayan yangın, helikopterin ve uçağın girilmeyeceği türdeydi. Ama şu an öyle değil. Düne göre daha iyi durumdayız. Yarın 3 uçağı bölgeye göndereceğiz.

27 mahalle tahliye edildi. 15 mahalle kısmen yangından etkilendi. Toplamda Antalya'da 42 mahalle yangından etkilendi.

Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlar yapılırken hizmetler de vatandaşlarımıza verilmeye başlandı. Maalesef telef olan hayvanlar var. Onların tespitleri yapıldı. Bu gece itibariyle hepsi gömülecek.

"30 MİLYON TL'LİK DESTEK"

Yarından (31 Temmuz 2021) itibaren ödemeler başlıyor. Toplamda 30 milyon TL'lik destek verilecek. Bunlar sadece vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için ödenecek miktarlar. Hasar tespit çalışmaları sonrasında hangi vatandaşımızın ne kadar ihtiyacı var onlar ödenecek.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Evleri yanan vatandaşlarımız var. Bir sene içerisinde evlerini teslim edeceğiz. Vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa gidermeye çalışıyoruz. Yangını bir tandan söndürürken, vatandaşımızın da acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yurt dışından da yardım göndermek isteyenler var."

"3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA"

Kapsamlı soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar; kundaklamayla ilgili, ormanların yakılmasıyla ilgili gözaltılar var. Çalışmalar çerçevesinde "Şu bölgeyi şunlar yaktı" diyecek somut bir bilgi veya bulgu yok. Ama çalışmalar devam ediyor. Şüpheler var. Elbette bulunacaktır. Türkiye'nin birçok şehrinde bu şekilde yangınların çıkması normal değil.

PROVOKASYON İDDİALARINA YANIT VERDİ

Bana bir telefon geldi. Dediler ki; 'Bir mahallemizde vatandaş toplandı. Şüpheli 3 kişi var. Vatandaş, jandarma ve polisin elinden şüphelileri almak istiyor. Linç etmek istiyor' dediler. Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Polise jandarmaya karşı çıkmak. Vatandaşımızı sakinleştirmek için gittim. Biraz siyasi birikimle söz söyleyen de oldu. Tepki gösterenler de oldu. Gergin bir ortamdı. Vatandaşlarımızın arasına girdim. Yaptıklarının doğru olmadığını söyledim. En gergin olan vatandaşlarımız daha sonra diğerlerini sakinleştirmek için bana yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ettim."

"HEPSİYLE SONRA KUCAKLAŞTIK"

Tepki gösteren göstermeyen hepsiyle sonradan kucaklaştık. Sağduyu hakim oldu. Buradan tüm hemşehrilerimden ve vatandaşlarımdan ricam var; çok tahrikler olacak, devletimize ve güvenlik güçlerine güvensinler. Bu tür provokasyonların amacı milleti birbirine düşürmek. Bu tuzağa düşmesinler. Bu yangının sorumluları bulunacak ve hesabı sorulacak.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Sayın Kılıçdaroğlu bir devlet adamı olsaydı; öncelikle gelip koordinasyon merkezinde bizlerle görüşür, çalışmalar hakkında bilgi alır. Uçaklarla ilgili değerlendirmeleri bugün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Bey bir kez daha izah etti. Kiralanan uçaklar da Türk Hava Kurumu üzerinden... Dediğim gibi; gerçek bir devlet adamı olsaydı, bizi dinlerdi, tavsiyelerde bulunurdu. İyi niyetli olmadığı açık. Ucuz siyaset yapmak yerine devlet adamı gibi davranmasını beklerdik.

Kılıçdaroğlu bu devletin gücünü de bilmiyor hayırseverliğini de... Burada turizmciler dahil esnafımız, her bir muhtar arabalarla gelip yardımlar getirdiler. Yurt dışından arayanlar da oldu. Biz bir kampanya başlatmadık.