03 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dışişleri Bakanlığından flaş NATO açıklaması ve Yunanistan'a çok önemli çağrı

Dışişleri Bakanlığından flaş NATO açıklaması ve Yunanistan'a çok önemli çağrı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2020 22:49
Güncelleme:03.09.2020 22:55
SON DAKİKA HABERİ... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını açıkladı. Bu haber sonrası Türk Dışişleri Bakanlığı, "Ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak  isteriz." mesajını bu net cümlelerle dille verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır.

Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri - teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur.

Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz.

Diğer taraftan, ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz."

NATO: TÜRKİYE VE YUNANİSTAN TEKNİK GÖRÜŞMELER YAPMA KARARI ALDI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yazılı açıklamasında, "Türk ve Yunan liderlerle yaptığım görüşmeler sonrasında iki müttefik ülke, Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Yunanistan'ı "iki değerli müttefik" olarak niteleyen Stoltenberg, NATO'nun ortak güvenliği etkileyen konular için en önemli istişare platformu olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "NATO dayanışması ruhu içinde gerilime çözüm bulmak için tüm ilgili müttefik ülkelerle yakın temas içinde kalmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'den önemli NATO açıklaması
Türkiye'den önemli NATO açıklaması
İstanbul'da yaşayan Rum vatandaşları uyardı
İstanbul'da yaşayan Rum vatandaşları uyardı
A Haber görüntüledi! Yunan hukuku hiçe saydı!
A Haber görüntüledi! Yunan hukuku hiçe saydı!
İyi partili isimden ırkçı sözler!
İyi partili isimden ırkçı sözler!
Yunan'ın Ege kışkırtmasının perde arkası
Yunan'ın Ege kışkırtmasının perde arkası
NATO’nun Türkiye-Yunanistan kararı ne anlama geliyor?
NATO’nun Türkiye-Yunanistan kararı ne anlama geliyor?
NATO'dan flaş Türkiye-Yunanistan açıklaması
NATO'dan flaş Türkiye-Yunanistan açıklaması
5 il için kritik uyarı! 3 Eylül verileri açıklandı
5 il için kritik uyarı! 3 Eylül verileri açıklandı
Başkan Erdoğan ile Merkel görüştü
Başkan Erdoğan ile Merkel görüştü
RTÜK'ten NETFLIX'e ilk ceza!
RTÜK'ten NETFLIX'e ilk ceza!
İşte İnce’nin Sivas programı! Dikkat çeken detaylar
İşte İnce’nin Sivas programı! Dikkat çeken detaylar
Korona testi pozitif çıkan Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?
Korona testi pozitif çıkan Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?
Daha Fazla Video Göster