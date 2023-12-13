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Dışişleri Bakanlığı: Gazze'den 8 Ekim'den bu yana 1047 kişi tahliye edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 10:14
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 8 Ekim'den bugüne kadar 1047 Türk vatandaşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve aile yakınlarının Gazze'den tahliye edildiğini bildirdi.
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