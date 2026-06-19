Adalar Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk operasyonu: Başkan dahil 41 gözaltı!

İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda, Adalar Belediyesi'ne yönelik ağır suçlamalar gün yüzüne çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde ele geçirilen yüklü miktarda nakit para ve dijital materyaller operasyonun boyutunu gözler önüne serdi.