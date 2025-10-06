06 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Dışişleri Bakanlığı: 14 Türk vatandaşı için çalışmalar sürüyor
Dışişleri Bakanlığı: 14 Türk vatandaşı için çalışmalar sürüyor

Dışişleri Bakanlığı: 14 Türk vatandaşı için çalışmalar sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2025 09:51
Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'nda yer alan ve işgalci İsrail güçleri tarafından alıkonulan 14 Türk vatandaşının ülkeye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanlığı: 14 Türk vatandaşı için çalışmalar sürüyor
Katil İsrail hala Gazze’yi bombalıyor
Katil İsrail hala Gazze'yi bombalıyor
Başkan Erdoğan Azerbaycan’a ne zaman gidecek?
Başkan Erdoğan Azerbaycan'a ne zaman gidecek?
Tel Aviv’de katil Netanyahu’ya öfke
Tel Aviv'de katil Netanyahu'ya öfke
14 Türk vatandaşı için çalışmalar sürüyor
"14 Türk vatandaşı için çalışmalar sürüyor"
Gazze müzakerelerinde gözler Mısır’da
Gazze müzakerelerinde gözler Mısır'da
A Haber bögleden aktardı: Hamas heyeti Mısır’a ulaştı
A Haber bögleden aktardı: Hamas heyeti Mısır'a ulaştı
Sumud aktivisti Semanur Sönmez Yaman A Haber’de!
Sumud aktivisti Semanur Sönmez Yaman A Haber'de!
Vicdan Gemisi’ndeki Türk Aktivist A Haber’de! Sumud umut oldu Özgürlük yolda!
Vicdan Gemisi’ndeki Türk Aktivist A Haber’de! Sumud umut oldu Özgürlük yolda!
Trump yine tehdit etti
Trump yine tehdit etti
MİT’ten kaçamadılar!
MİT'ten kaçamadılar!
Gazze müzakerelerinde ne yaşanacak?
Gazze müzakerelerinde ne yaşanacak?
Gazze’yi nasıl bir süreç bekliyor?
Gazze'yi nasıl bir süreç bekliyor?
Daha Fazla Video Göster