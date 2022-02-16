Son dakika haberine göre: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bakan Çavuşoğlu, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim." açıklamasını yaptı.

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