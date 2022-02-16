16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2022 15:24
Son dakika haberine göre: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bakan Çavuşoğlu, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim." açıklamasını yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Çavuşoğlu koronavirüse yakalandı!
Bakan Çavuşoğlu koronavirüse yakalandı!
Metin Gürcan iddianamesi kabul edildi
Metin Gürcan iddianamesi kabul edildi
İstanbul’da suya yüzde 175 zam talebi
İstanbul'da suya yüzde 175 zam talebi
BAE dönüşü uçakta önemli açıklamalar
BAE dönüşü uçakta önemli açıklamalar
Bursa’da su tüketim bedeline yüzde 7 indirim
Bursa’da su tüketim bedeline yüzde 7 indirim
Elektrik faturasına para yok özel jete var!
Elektrik faturasına para yok özel jete var!
Fiyatlar önce artırılıp sonra mı indirildi?
Fiyatlar önce artırılıp sonra mı indirildi?
Bakan açıkladı! İşte terörist sayısı
Bakan açıkladı! İşte terörist sayısı
HDP’li Güzel için yarın kritik gün!
HDP’li Güzel için yarın kritik gün!
28 Şubat masasında HDP oyunu!
28 Şubat masasında HDP oyunu!
Altın anahtar Anadolu! Hedef 5 deniz
Altın anahtar Anadolu! Hedef 5 deniz
AYM, HDP’ye 60 gün ek süre verdi!
AYM, HDP’ye 60 gün ek süre verdi!
Daha Fazla Video Göster