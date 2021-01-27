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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı

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Giriş: 27.01.2021 20:07
Güncelleme:27.01.2021 20:25
Yunanistan ile yapılan istikşafi görüşmeler ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Görüşmelerin tekrar başlaması önemli. Arzumuz devam etmesi. Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi lazım." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma BakanıCoveney ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"PROVOKASYONDAN VAZGEÇİN"

Yunanistan ile yapılan istikşafi görüşmeler ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Görüşmelerin tekrar başlaması önemli. Arzumuz devam etmesi. Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi lazım." dedi.

YENİ TOPLANTI YUNANİSTAN'DA

Çavuşoğlu, bir sonraki toplantının Yunanistan'da olacağını açıkladı.

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