Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Yunanistan açıklaması

İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Yunanistan arasında dört buçuk yıldır yapılmayan istikşafi görüşmelerin bugün İstanbul'da başladığını bildirdi.

"Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır." değerlendirmesinde bulunan Kalın, bölgesel barış ve istikrarın herkesin menfaatine olduğunu kaydetti.