08 Şubat 2022, Salı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar: İsrail ile normalleşmede pozisyonumuz nettir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya Dışişleri Bakanı'nı uğurladıktan sonra habercilerin sorularını yanıtladı. İsrail ile ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Özel temsilciler karşılıklı ziyaret yapacaklar" ifadelerini kullandı. "İsrail ile normalleşmede pozisyonumuz nettir" şeklinde konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Filistin davası pahasına olmayacak" dedi. A Haber muhabiri Murat Sekban ayrıntıları aktardı.